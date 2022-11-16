Узнать больше

Врач Лацинова назвала головокружение одним из возможных признаков аритмии

Короткая ссылка
Врач-невролог Анна Лацинова назвала головокружение одним из возможных признаков воспаления внутреннего уха, аритмии или инсульта.
Врач Лацинова назвала головокружение одним из возможных признаков аритмии
  • Gettyimages.ru

«Головокружение бывает двух видов. Первое — это системное, или вращательное, головокружение, когда вокруг человека вращается комната. А могут быть несистемные головокружения, невращательные, когда есть какое-то ощущение покачивания, нестабильности, пошатывания», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, головокружения не всегда бывают опасными. Например, такой симптом испытывают молодые люди с низким давлением.

Ранее член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов в беседе с «Невскими новостями» посоветовал не ходить на работу с симптомами ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить