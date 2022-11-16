Врач Лацинова назвала головокружение одним из возможных признаков аритмии

Врач-невролог Анна Лацинова назвала головокружение одним из возможных признаков воспаления внутреннего уха, аритмии или инсульта.

«Головокружение бывает двух видов. Первое — это системное, или вращательное, головокружение, когда вокруг человека вращается комната. А могут быть несистемные головокружения, невращательные, когда есть какое-то ощущение покачивания, нестабильности, пошатывания», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, головокружения не всегда бывают опасными. Например, такой симптом испытывают молодые люди с низким давлением.

Ранее член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов в беседе с «Невскими новостями» посоветовал не ходить на работу с симптомами ОРВИ.