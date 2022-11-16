Суд лишил прав экс-депутата Мамонтова после ДТП с ребёнком в Новосибирской области

Татарский районный суд лишил водительских прав на 1,5 года бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил ребёнка и оставил место ДТП в Татарске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Мамонтов С.И. был признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП России, судом ему было назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что постановление суда пока ещё не вступило в законную силу.

31 октября сообщалось, что бывшего депутата арестовали на 11 суток после оставления места ДТП.

Также сообщалось, что СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого в наезде на шестилетнего мальчика.