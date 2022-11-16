Узнать больше

Суд лишил прав экс-депутата Мамонтова после ДТП с ребёнком в Новосибирской области

Короткая ссылка
Татарский районный суд лишил водительских прав на 1,5 года бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил ребёнка и оставил место ДТП в Татарске.
Суд лишил прав экс-депутата Мамонтова после ДТП с ребёнком в Новосибирской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Мамонтов С.И. был признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП России, судом ему было назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что постановление суда пока ещё не вступило в законную силу.

31 октября сообщалось, что бывшего депутата арестовали на 11 суток после оставления места ДТП.

Также сообщалось, что СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого в наезде на шестилетнего мальчика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить