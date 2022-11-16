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Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за стоимостью автомобилей.

RT ведёт трансляцию заседания.

«Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял, обоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику», — заявил Путин.

Он призвал внимательно изучать все составляющие, связанные с ценообразованием.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников отметил, что инфляция в России по итогам 2022 года будет в диапазоне 12—12,4%.

Вместе с этим, по словам главы Минтруда России Антона Котякова, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум проиндексируют выше инфляции с 1 января 2023 года.

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