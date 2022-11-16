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МВД: в Петербурге таксист насмерть задавил лежавшую на проезжей части женщину

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В Санкт-Петербурге таксист насмерть задавил женщину, которая лежала на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
МВД: в Петербурге таксист насмерть задавил лежавшую на проезжей части женщину
  • РИА Новости

«Водитель такси... совершил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на находившуюся на проезжей части под запрещающий сигнал светофора женщину», — сказано в заявлении ведомства. 

Отмечается, что пешеход скончался на месте.

По факту ДТП идёт проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 11 человек.

14 ноября в Новосибирской области пассажирский автобус на большой скорости врезался в припаркованный грузовик. Пострадали десять пассажиров автобуса, они были доставлены в больницу.

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