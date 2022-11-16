МВД: в Петербурге таксист насмерть задавил лежавшую на проезжей части женщину
- РИА Новости
«Водитель такси... совершил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на находившуюся на проезжей части под запрещающий сигнал светофора женщину», — сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что пешеход скончался на месте.
По факту ДТП идёт проверка, устанавливаются детали произошедшего.
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