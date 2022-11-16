МВД: в Петербурге таксист насмерть задавил лежавшую на проезжей части женщину

В Санкт-Петербурге таксист насмерть задавил женщину, которая лежала на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Водитель такси... совершил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на находившуюся на проезжей части под запрещающий сигнал светофора женщину», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что пешеход скончался на месте.

По факту ДТП идёт проверка, устанавливаются детали произошедшего.

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