В ДТП в Новосибирской области пострадали десять пассажиров автобуса

В Новосибирской области в понедельник, 14 ноября, пассажирский автобус на скорости врезался в припаркованный грузовик.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ГИБДД по Новосибирской области.

«Около 07:50 автобус Neoplan, которым управлял мужчина 1962 года рождения, двигался со стороны федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в сторону завода «Марс», у остановочной платформы 3307 км наехал на припаркованный грузовик International. От удара фура столкнулась с впереди стоящим грузовым автомобилем Scania», — уточнили в ведомстве.

В результате пострадали десять пассажиров автобуса, они были доставлены в больницу для обследования. Всего в автобусе находились 42 человека.

На месте случившегося работает экипаж ГИБДД. Подробности аварии выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в понедельник, 14 ноября, произошло ДТП, в котором погибли три человека.