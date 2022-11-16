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МВД: в ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек

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В Нижегородской области в результате ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, пострадали 11 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
МВД: в ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек
  • РИА Новости

«В результате ДТП в медицинские учреждения обратились 11 человек», — передаёт агентство сообщение ведомства.

Авария произошла у села Туртапки Ардатовского района. Водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет.

14 ноября в Новосибирской области пассажирский автобус на скорости врезался в припаркованный грузовик. В результате пострадали десять пассажиров автобуса, они были доставлены в больницу для обследования.

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