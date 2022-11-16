МВД: в ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек
- РИА Новости
«В результате ДТП в медицинские учреждения обратились 11 человек», — передаёт агентство сообщение ведомства.
Авария произошла у села Туртапки Ардатовского района. Водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет.
14 ноября в Новосибирской области пассажирский автобус на скорости врезался в припаркованный грузовик. В результате пострадали десять пассажиров автобуса, они были доставлены в больницу для обследования.