МВД: в ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек

В Нижегородской области в результате ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, пострадали 11 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

РИА Новости