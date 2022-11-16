Риелтор Апрелев прокомментировал ситуацию с ипотечными кредитами

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с ипотечными кредитами.

По его словам, специфика заключается в том, что заёмщик, который взял ипотечный кредит на недвижимость, не отвечает всем своим имуществом, он отвечает исключительно имуществом, которое он купил по ипотеке.

«Он может просто отдать квартиру банку и сказать: «Ребята, сами этот объект реализуйте», если это падение цен на недвижимость будет очень существенным и слишком динамичным на рынке», — пояснил эксперт.

Он отметил, что при покупке квартиры на вторичном рынке, как правило, квадратные метры обойдутся дешевле, хотя качество может быть немного ниже.

15 ноября глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ со следующего года введёт меры по ограничению рисков ипотеки от застройщиков.

Ранее финансовый эксперт Алексей Кричевский в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что цены на недвижимость в России будут снижаться в 2023 году на фоне падения спроса.