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Банк России со следующего года введёт меры по ограничению рисков ипотеки от застройщиков

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Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ со следующего года введёт меры по ограничению рисков ипотеки от застройщиков.
Банк России со следующего года введёт меры по ограничению рисков ипотеки от застройщиков
  • Gettyimages.ru
  • © luza studios

По её слова, регулятора беспокоит ипотека от застройщика, когда предлагают якобы нулевую ставку.

«При этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры в таком договоре на 20—30% завышена. И часто переплата больше, чем проценты по кредиту, а продать квартиру за эти деньги на вторичном рынке уже не получится», — цитирует её ТАСС.

Как подчеркнула глава ЦБ, в данном случае наблюдаются риски и для заёмщика, и для банка, который получает в залог актив по завышенной цене.

«Мы выработали меры по ограничению рисков в этом сегменте. Они вступят в силу в начале следующего года», — рассказала Набиуллина.

Ранее финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, при каких условиях стоит брать сейчас ипотеку и как обезопасить себя при её оформлении.

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