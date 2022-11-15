Банк России со следующего года введёт меры по ограничению рисков ипотеки от застройщиков
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По её слова, регулятора беспокоит ипотека от застройщика, когда предлагают якобы нулевую ставку.
«При этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры в таком договоре на 20—30% завышена. И часто переплата больше, чем проценты по кредиту, а продать квартиру за эти деньги на вторичном рынке уже не получится», — цитирует её ТАСС.
Как подчеркнула глава ЦБ, в данном случае наблюдаются риски и для заёмщика, и для банка, который получает в залог актив по завышенной цене.
«Мы выработали меры по ограничению рисков в этом сегменте. Они вступят в силу в начале следующего года», — рассказала Набиуллина.
Ранее финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, при каких условиях стоит брать сейчас ипотеку и как обезопасить себя при её оформлении.