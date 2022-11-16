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Замгубернатора Херсонской области Губарева не выходит на связь

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Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева пропала и не выходит на связь, сообщил её супруг Павел Губарев.
Замгубернатора Херсонской области Губарева не выходит на связь
  • Gettyimages.ru

«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила», — написал Губарев в Telegram.

Он уточнил, что последний раз её видели у здания правительства Херсонской области в Геничевске. 

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что государственные и муниципальные службы Херсонской области разместили в других городах региона, однако столицу в Геническ не переносили.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решения об изменении статуса Херсона как столицы Херсонской области не принимались.

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