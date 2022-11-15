Сальдо: госслужбы Херсонской области переместили в другие города, но столицу не переносили

Государственные и муниципальные службы Херсонской области разместили в других городах региона, однако столицу в Геническ не переносили, напомнил врио главы области Владимир Сальдо.

«Разговоры о том, что административный центр переместили в один из городов Херсонской области, в частности говорят Геническ, они не соответствуют действительности. Столицей нашего края как был, так и остаётся Херсон», — сказал он в эфире «Россия 24».

Госслужбы размещаются в других населённых пунктах на территории области, отметил Сальдо.

«Никакого уныния у нас нет, мы настроены на конструктив», — цитирует его ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решений об изменении статуса Херсона как столицы Херсонской области не принималось.