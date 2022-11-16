В подмосковном Домодедове застрелили предпринимателя в салоне автомобиля Mercedes
- РИА Новости
Как сообщили в ГСУ СК по Московской области, предприниматель был убит выстрелом в голову. Автомобиль с телом был обнаружен на улице Ореховой во вторник, 15 ноября.
«Возбуждено уголовное дело по факту убийства», — заявили в СК.
Следователи проводят допросы родственников и компаньонов убитого. Также назначены экспертизы.
Ранее cледователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в школе Рыбинска Ярославской области.