В подмосковном Домодедове застрелили предпринимателя в салоне автомобиля Mercedes

В подмосковном городе Домодедово застрелили предпринимателя. Тело 63-летнего погибшего обнаружено в салоне автомобиля Mercedes-Benz.

Как сообщили в ГСУ СК по Московской области, предприниматель был убит выстрелом в голову. Автомобиль с телом был обнаружен на улице Ореховой во вторник, 15 ноября.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства», — заявили в СК.

Следователи проводят допросы родственников и компаньонов убитого. Также назначены экспертизы.

Ранее cледователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в школе Рыбинска Ярославской области.