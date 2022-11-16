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В подмосковном Домодедове застрелили предпринимателя в салоне автомобиля Mercedes

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В подмосковном городе Домодедово застрелили предпринимателя. Тело 63-летнего погибшего обнаружено в салоне автомобиля Mercedes-Benz.
В подмосковном Домодедове застрелили предпринимателя в салоне автомобиля Mercedes
  • РИА Новости

Как сообщили в ГСУ СК по Московской области, предприниматель был убит выстрелом в голову. Автомобиль с телом был обнаружен на улице Ореховой во вторник, 15 ноября.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства», — заявили в СК.

Следователи проводят допросы родственников и компаньонов убитого. Также назначены экспертизы.

Ранее cледователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в школе Рыбинска Ярославской области.

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