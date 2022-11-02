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СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в школе Рыбинска

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в школе Рыбинска Ярославской области.
СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в школе Рыбинска
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону в своём Telegram.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух лиц с целью сокрытия преступления)», — говорится в заявлении.

2 ноября женщина, являющаяся сотрудницей школы, находилась на рабочем месте, к ней пришёл 41-летний бывший сожитель. Между ними произошёл конфликт, мужчина нанёс потерпевшей ножевое ранение. От полученной травмы женщина умерла.

Также мужчина нанёс ножевое ранение 51-летней сотруднице учреждения, которая стала свидетелем произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Рыбинске Ярославской области мужчина убил женщину, которая является его бывшей сожительницей, после чего ранил её коллегу и себя.

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