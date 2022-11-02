Мужчина убил свою бывшую сожительницу и ранил ещё одну женщину в школе Рыбинска
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в УМВД по Ярославской области.
«Установлено, что в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы, он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой работнице школы, находившейся рядом», — цитирует агентство представителя ведомства.
Отмечается, что мужчина ранил себя ножом. В данный момент он госпитализирован, как и получившая ранение женщина.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Уточняется, что дети не присутствовали в школе во время происшествия, так как сейчас у них каникулы.
19 октября в Ленинградской области был задержан пьяный мужчина, который нанёс ранения ножом в шею своему девятилетнему сыну.