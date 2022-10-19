В Ленинградской области задержан ранивший ножом в шею своего девятилетнего сына
- РИА Новости
Инцидент произошёл 19 октября около 8:00 в Кудрове Всеволожского района Ленинградской области.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу областного МВД.
В полицию поступила информация, что 38-летний пьяный мужчина удерживает девятилетнего сына и угрожает его убить.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы полицейского отряда специального назначения «Гром». Они обезоружили злоумышленника и доставили его в отдел полиции.
Ребёнок в тяжёлом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализирован.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее ФАН сообщало, что в Мурманской области будут судить 52-летнего жителя, обвиняемого в убийстве своей жены, совершённом при помощи молотка.