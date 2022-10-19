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В Ленинградской области задержан ранивший ножом в шею своего девятилетнего сына

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В Ленинградской области задержан пьяный мужчина, который нанёс ранения ножом в шею своему девятилетнему сыну. Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован.
В Ленинградской области задержан ранивший ножом в шею своего девятилетнего сына
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 19 октября около 8:00 в Кудрове Всеволожского района Ленинградской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу областного МВД.

В полицию поступила информация, что 38-летний пьяный мужчина удерживает девятилетнего сына и угрожает его убить.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы полицейского отряда специального назначения «Гром». Они обезоружили злоумышленника и доставили его в отдел полиции.

Ребёнок в тяжёлом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщало, что в Мурманской области будут судить 52-летнего жителя, обвиняемого в убийстве своей жены, совершённом при помощи молотка.

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