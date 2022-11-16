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Потерявшая сознание в бассейне школьница умерла в больнице в Новосибирске

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В Новосибирске ученица 2-го класса, которая во время урока физкультуры потеряла сознание в бассейне, скончалась в больнице. Об этом сообщает СУСК по Новосибирской области.
Потерявшая сознание в бассейне школьница умерла в больнице в Новосибирске
  • РИА Новости

«Под водой была обнаружена ученица 2-го класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, где впоследствии скончалась», — сказано в заявлении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

11 октября в селе Сокур Новосибирской области восьмилетний ребёнок умер в машине скорой помощи после того, как ему внезапно стало плохо во время урока физкультуры.

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