Потерявшая сознание в бассейне школьница умерла в больнице в Новосибирске
- РИА Новости
«Под водой была обнаружена ученица 2-го класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, где впоследствии скончалась», — сказано в заявлении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
11 октября в селе Сокур Новосибирской области восьмилетний ребёнок умер в машине скорой помощи после того, как ему внезапно стало плохо во время урока физкультуры.