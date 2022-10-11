В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти второклассника в школе
Об этом информирует СУ СК России по региону.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
«По данным следствия, 10 октября 2022 года малолетний на уроке физкультуры в Сокурской СОШ Мошковского района выполнял совместно с одноклассниками комплекс разминки, после непродолжительного времени ребёнку стало плохо и он упал», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что учитель сразу вызвал скорую медицинскую помощь, однако ребёнок умер по дороге в больницу.
В данный момент следователи выясняют все детали произошедшего.
В августе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в детском саду, которая скончалась после падения с самоката.