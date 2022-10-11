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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти второклассника в школе

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В селе Сокур Новосибирской области восьмилетний ребёнок умер в машине скорой помощи после того, как ему внезапно стало плохо во время урока физкультуры, возбуждено уголовное дело.

Об этом информирует СУ СК России по региону.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

«По данным следствия, 10 октября 2022 года малолетний на уроке физкультуры в Сокурской СОШ Мошковского района выполнял совместно с одноклассниками комплекс разминки, после непродолжительного времени ребёнку стало плохо и он упал», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что учитель сразу вызвал скорую медицинскую помощь, однако ребёнок умер по дороге в больницу.

В данный момент следователи выясняют все детали произошедшего.

В августе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в детском саду, которая скончалась после падения с самоката.

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