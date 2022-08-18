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В Новосибирске пятилетняя девочка погибла в детском саду из-за падения с самоката

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в детском саду, которая скончалась после падения с самоката.
В Новосибирске пятилетняя девочка погибла в детском саду из-за падения с самоката
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 18 августа на территории детского сада во время утренней прогулки девочка, оставшись без присмотра, упала при езде на самокате и ударилась головой об асфальт. В результате удара она скончалась.

В настоящее время следователем допрашиваются родственники погибшего ребёнка и сотрудники детского сада.

Ранее сообщалось, что на окраине бурятского села Творогово во время игры в яме погиб шестилетний мальчик — его засыпало грунтом. 

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