В Бурятии во время игры в песчаном овраге погиб ребёнок

На окраине бурятского села Творогово во время игры в яме погиб шестилетний мальчик — его засыпало грунтом. Об этом сообщило СУ СК России по Республике Бурятия.

Как стало известно, вечером 8 августа в песчаном овраге, где накануне на одном из склонов дети выкопали несколько углублений и стали в них играть, было обнаружено тело шестилетнего мальчика, скончавшегося от асфиксии, закрытия верхних дыхательных путей сыпучими веществами, при обвале на него грунта во время игр.

Как сообщается, другие дети попытались его откопать, но, когда им удалось высвободить из-под песка голову, мальчик уже не подавал признаки жизни. До приезда врачей ребёнок скончался.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», — говорится в сообщении СК.

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