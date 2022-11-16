В ГД прокомментировали идею досрочного выхода на пенсию для ветеранов боевых действий

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал предложение ввести в России досрочный (на пять лет раньше) выход на пенсию для ветеранов боевых действий.

Депутат отметил, что инициативу, безусловно, стоит рассмотреть более детально, когда законопроект непосредственно поступит на рассмотрение в Госдуму.

«Ознакомиться, исходя из возможностей, финансово-экономического обоснования, различных оценок экспертно-правового порядка и т. д.», — считает собеседник RT.

Он также отметил необходимость обеспечения повышения социального статуса ветеранов боевых действий.

«В том числе и по выходу на пенсию, и в ряде других мер, чтобы ветеран боевых действий чувствовал защиту и поддержку нашего государства. На мой взгляд, нужно в корне пересмотреть закон «О ветеранах», потому что прописанные там льготы утратили своё как моральное, так и нравственное значение. Например, постановка вне очереди стационарного телефона. Понятно, что стационарных телефонов уже практически ни у кого нет. Даже такой, казалось бы, мелочный вопрос тоже играет роль. Необходимо повышать соответствующие единовременные пособия и выплаты для ветеранов боевых действий», — объяснил Швыткин.

Он добавил, что совсем недавно вернулся из зоны СВО, где беседовал с военнослужащими, выполняющими боевые задачи, и с мобилизованными, которые готовятся уходить на передовую.

«Конечно, есть ряд предложений, которые нужно решать на федеральном уровне… Мы должны исходить из необходимости, направленной на улучшение качества жизни различных категорий граждан и, конечно же, сейчас как никогда ветеранов боевых действий», — заключил парламентарий.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме России Ярослав Нилов подготовил законопроект о внесении изменений в ст. 32 федерального закона «О страховых пенсиях».

Законопроект предусматривает досрочное (на пять лет раньше) назначение страховой пенсии по старости ветеранам боевых действий: мужчинам, достигшим 60 лет (вместо 65), и женщинам, достигшим 55 лет (вместо 60), если они имеют страховой стаж не менее 15 лет.