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В МВД России рассказали, что «фашиствующих элементов» вывезли из Херсона для суда

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Замглавы управления организации деятельности ИВС, спецприёмников и подразделений охранно-конвойной службы МВД России Олег Извозчиков заявил, что всех «фашиствующих элементов» вывезли из Херсона для проведения судов над ними.
В МВД России рассказали, что «фашиствующих элементов» вывезли из Херсона для суда
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в ходе выступления в Государственной думе. Его слова приводит РИА Новости

По его словам, планируется много судебных заседаний в отношении военных преступников.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что государственные и муниципальные службы Херсонской области разместили в других городах региона, однако столицу области в Геническ не переносили.

При этом американский правозащитник Аджаму Барака рассказал, что украинские власти запретили западным СМИ фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне.

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