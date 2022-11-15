В МВД России рассказали, что «фашиствующих элементов» вывезли из Херсона для суда

Замглавы управления организации деятельности ИВС, спецприёмников и подразделений охранно-конвойной службы МВД России Олег Извозчиков заявил, что всех «фашиствующих элементов» вывезли из Херсона для проведения судов над ними.

Об этом он сказал в ходе выступления в Государственной думе. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, планируется много судебных заседаний в отношении военных преступников.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что государственные и муниципальные службы Херсонской области разместили в других городах региона, однако столицу области в Геническ не переносили.

При этом американский правозащитник Аджаму Барака рассказал, что украинские власти запретили западным СМИ фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне.