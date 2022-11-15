В МВД России рассказали, что «фашиствующих элементов» вывезли из Херсона для суда
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Об этом он сказал в ходе выступления в Государственной думе. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, планируется много судебных заседаний в отношении военных преступников.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что государственные и муниципальные службы Херсонской области разместили в других городах региона, однако столицу области в Геническ не переносили.
При этом американский правозащитник Аджаму Барака рассказал, что украинские власти запретили западным СМИ фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне.