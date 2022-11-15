Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки российской экономики.

Об этом она заявила в ходе выступления в Госдуме, передаёт Интерфакс.

По её словам, необходимо «очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию» и «быть готовыми к любому развитию ситуации».

Она добавила, что, несмотря на возможное ухудшение экономической ситуации, в России нужно выполнить структурную перестройку экономики.

Ранее Набиуллина заявила о стабильности российской банковской системы.

До этого глава департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка России Александр Данилов заявил о сокращении убытка банковского сектора в стране.