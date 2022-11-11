Глава департамента ЦБ Данилов заявил о сокращении убытка банковского сектора

Глава департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка России Александр Данилов заявил о сокращении убытка банковского сектора в стране.

Об этом он сказал представителям СМИ на форуме Finopolis.

«Отрицательный результат, он сократился (по итогам десяти месяцев), довольно прилично», — цитирует его ТАСС.

При этом он сообщил, что по итогам года банковский сектор «вряд ли выйдет на прибыль».

Ранее в ЦБ сообщили, что профицит платёжного баланса России за десять месяцев текущего года составил $215,4 млрд.

По данным Банка России, это выше аналогичных показателей прошлого года более чем в два раза.

В октябре глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о стабильной ситуации в банковском секторе страны.

Глава Банка России также отметила, что у банков есть возможность получить ликвидность у ЦБ в случае необходимости.