Профицит платёжного баланса России за десять месяцев 2022 года вырос более чем в два раза
- РИА Новости
«Профицит текущего счёта платёжного баланса Российской Федерации в январе — октябре 2022 года продолжил укрепляться и составил $215,4 млрд, что более чем в два раза выше показателя соответствующего периода 2021 года», — говорится в заявлении.
Отмечается, что определяющую роль в динамике сыграло увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объёма экспорта товаров при снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года.
Также в ЦБ сообщили, что международные резервы России по состоянию на 4 ноября составили $541,6 млрд.