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Профицит платёжного баланса России за десять месяцев 2022 года вырос более чем в два раза

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Профицит платёжного баланса России за десять месяцев 2022 года составил $215,4 млрд, что выше аналогичных показателей прошлого года более чем в два раза. Об этом сообщили в Центробанке.
Профицит платёжного баланса России за десять месяцев 2022 года вырос более чем в два раза
  • РИА Новости

«Профицит текущего счёта платёжного баланса Российской Федерации в январе — октябре 2022 года продолжил укрепляться и составил $215,4 млрд, что более чем в два раза выше показателя соответствующего периода 2021 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что определяющую роль в динамике сыграло увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объёма экспорта товаров при снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года.

Также в ЦБ сообщили, что международные резервы России по состоянию на 4 ноября составили $541,6 млрд.

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