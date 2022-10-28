Набиуллина заявила о стабильной ситуации в банковском секторе России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о стабильной ситуации в банковском секторе страны.

Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Вывод средств из банков сейчас был более плавный и меньше, чем был в феврале. В феврале банковская система справилась с этим спросом на ликвидность, и сейчас справилась, и справляется», — цитирует её ТАСС.

По её словам, система находится в структурном профиците и банки умеют управлять ликвидностью — если нужно, повышают ставки по вкладам.

«Мы видели это в феврале, когда повышение ставок по вкладам вернуло деньги в банковскую систему. Кстати, сейчас последние данные показывают, что деньги начали возвращаться на банковскую систему», — сказала она.

Глава Банка России также отметила, что у банков есть возможность получить ликвидность у ЦБ в случае необходимости.

Ранее Набиуллина заявила о глубокой трансформации российской экономики.