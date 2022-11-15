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Набиуллина заявила о стабильности российской банковской системы

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Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о стабильности российской банковской системы.
Набиуллина заявила о стабильности российской банковской системы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Выступая в Госдуме, она сказала, что на рынке не осталось «хронически неустойчивых банков», которые могли бы не справиться со сложившейся ситуацией и вызвать эффект домино.

«А также именно поэтому банки накапливали буферы — запас, который можно использовать в трудный момент, их также распускали в пандемию, затем банки восстановили свою подушку безопасности и использовали её вновь весной. В итоге банки стабильны, а кредитование растёт хорошими темпами, отвечая на возросшие потребности экономики», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка России Александр Данилов заявил о сокращении убытка банковского сектора в стране.

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