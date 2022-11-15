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В Москве создали объединение «Сила — в энергии!» для школьников, увлекающихся физикой

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Для школьников, которым интересны физика и робототехника, в Москве появилось детско-юношеское объединение «Сила — в энергии!».
В Москве создали объединение «Сила — в энергии!» для школьников, увлекающихся физикой
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Boorman

Как сообщает НТВ со ссылкой на Министерство просвещения, объединение заработало по инициативе самих школьников.

«Образование — это шаг в будущее, это то, что создаёт условия для развития каждого отдельного человека и всей страны в целом. И речь идёт не только о школьном образовании, но и о дополнительном», — сказала в интервью НТВ заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщил, что региональные состязания международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике пройдут в феврале в Москве. Чемпионам предоставят квоту на участие в национальном этапе.

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