В Тюменской области ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 101-летием

В Тюменской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Никишина, которому исполнился 101 год.

Михаила Никишина поздравил губернатор региона Александр Моор. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства.

Как уточняется, Никишина призвали на фронт в 1941 году. Он служил на разных должностях — от заведующего складом до командира стрелкового отделения. Демобилизовался в звании полковника, пишет «Вслух.ру».

Ранее сообщалось, что в Томске поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Пупышева с 101-м днём рождения.