В Тюменской области ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 101-летием
- РИА Новости
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Михаила Никишина поздравил губернатор региона Александр Моор. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства.
Как уточняется, Никишина призвали на фронт в 1941 году. Он служил на разных должностях — от заведующего складом до командира стрелкового отделения. Демобилизовался в звании полковника, пишет «Вслух.ру».
Ранее сообщалось, что в Томске поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Пупышева с 101-м днём рождения.