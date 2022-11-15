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В Тюменской области ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 101-летием

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В Тюменской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Никишина, которому исполнился 101 год.
В Тюменской области ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 101-летием
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Михаила Никишина поздравил губернатор региона Александр Моор. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства.

Как уточняется, Никишина призвали на фронт в 1941 году. Он служил на разных должностях — от заведующего складом до командира стрелкового отделения. Демобилизовался в звании полковника, пишет «Вслух.ру».

Ранее сообщалось, что в Томске поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Пупышева с 101-м днём рождения.

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