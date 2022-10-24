В Томске ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 101-летием

Сотрудники администрации Октябрьского района Томска поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Пупышева с 101-м днём рождения.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что Пупышева призвали на фронт из Свердловской области, служил он в противотанковой артиллерии, был командиром отделения разведки.

Иван Пупышев участвовал в освобождении Венгрии и Чехословакии от фашистов, Победу встретил в Австрии. Демобилизовался из армии в звании старшего лейтенанта.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Виноградову с 103-летием.