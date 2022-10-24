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В Томске ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 101-летием

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Сотрудники администрации Октябрьского района Томска поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Пупышева с 101-м днём рождения.
В Томске ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 101-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что Пупышева призвали на фронт из Свердловской области, служил он в противотанковой артиллерии, был командиром отделения разведки.

Иван Пупышев участвовал в освобождении Венгрии и Чехословакии от фашистов, Победу встретил в Австрии. Демобилизовался из армии в звании старшего лейтенанта.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Виноградову с 103-летием.

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