В Томске ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 101-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Отмечается, что Пупышева призвали на фронт из Свердловской области, служил он в противотанковой артиллерии, был командиром отделения разведки.
Иван Пупышев участвовал в освобождении Венгрии и Чехословакии от фашистов, Победу встретил в Австрии. Демобилизовался из армии в звании старшего лейтенанта.
Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Виноградову с 103-летием.