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Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Виноградову с 103-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Виноградову с 103-летием.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Всю жизнь вы честно работали на самых трудных и ответственных участках. Работая с полной самоотдачей, обеспечивая потребности фронта, вы внесли свой вклад в Великую Победу. Ваши стойкость и трудолюбие стали крепкой опорой и примером для новых поколений граждан нашей страны и региона», — обратился к ветерану Руденя.

В 1941—1945 годах Виноградова работала в тылу на лесо- и торфозаготовках, рыла окопы. После войны трудилась в Городищенском психоневрологическом интернате.

Ранее ФАН сообщало, что скончалась последний ветеран Второй ударной армии Надежда Мордовцева. Ей было 103 года.

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