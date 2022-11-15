PR-специалист Шашлов посоветовал подготовить самопрезентацию для успешного собеседования

Эксперт по коммуникациям и специалист в области PR Павел Шашлов выразил мнение, что грамотная самопрезентация может помочь соискателю успешно пройти собеседование и устроиться на работу.

Начало самопрезентации должно быть логичным, ёмким и ярким, отметил он в беседе с газетой «Известия».

Так, специалист порекомендовал подготовить и выучить наизусть презентацию на несколько минут. Можно, например, рассказать о предыдущей работе и своих достижениях, которые легко измерить в цифрах.

Он также посоветовал подготовить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность правильного подбора одежды для собеседования.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.