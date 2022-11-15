PR-специалист Шашлов посоветовал подготовить самопрезентацию для успешного собеседования
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Начало самопрезентации должно быть логичным, ёмким и ярким, отметил он в беседе с газетой «Известия».
Так, специалист порекомендовал подготовить и выучить наизусть презентацию на несколько минут. Можно, например, рассказать о предыдущей работе и своих достижениях, которые легко измерить в цифрах.
Он также посоветовал подготовить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Кроме того, эксперт подчеркнул важность правильного подбора одежды для собеседования.
Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.