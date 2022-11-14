Напавший на участковых и следователя житель Анапы ликвидирован
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Сегодня около 22:30 мск в городе Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Им оказался 56-летний местный житель. В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Анапе мужчина, нанёсший ножевые ранения двум пришедшим на вызов участковым, выстрелил в сотрудника Следственного комитета России по Краснодарскому краю, который прибыл на место происшествия.