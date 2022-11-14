Напавший на участковых и следователя житель Анапы ликвидирован

Житель Анапы, который в ходе конфликта вокруг отключения его дома от электричества сначала нанёс ножевые ранения участковым, а потом стрелял в сотрудника СК, был убит во время штурма дома, в котором он забаррикадировался.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сегодня около 22:30 мск в городе Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Им оказался 56-летний местный житель. В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Анапе мужчина, нанёсший ножевые ранения двум пришедшим на вызов участковым, выстрелил в сотрудника Следственного комитета России по Краснодарскому краю, который прибыл на место происшествия.