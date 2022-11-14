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В Анапе нанёсший ножевые ранения участковым мужчина выстрелил в прибывшего сотрудника СК

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В Анапе мужчина, нанёсший ножевые ранения двум пришедшим на вызов участковым, выстрелил в сотрудника Следственного комитета России по Краснодарскому краю, который прибыл на место происшествия. Об этом сообщили в региональном СК.
В Анапе нанёсший ножевые ранения участковым мужчина выстрелил в прибывшего сотрудника СК
  • РИА Новости

Ранее стало известно, что после нападения на участковых мужчина забаррикадировался дома.

«Злоумышленник произвёл выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в данный момент нападавший продолжает оказывать сопротивление сотрудникам.

Он блокирован в доме.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС при задержании.

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