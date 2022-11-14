В Анапе нанёсший ножевые ранения участковым мужчина выстрелил в прибывшего сотрудника СК
- РИА Новости
Ранее стало известно, что после нападения на участковых мужчина забаррикадировался дома.
«Злоумышленник произвёл выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что в данный момент нападавший продолжает оказывать сопротивление сотрудникам.
Он блокирован в доме.
Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС при задержании.