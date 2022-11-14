В Анапе нанёсший ножевые ранения участковым мужчина выстрелил в прибывшего сотрудника СК

В Анапе мужчина, нанёсший ножевые ранения двум пришедшим на вызов участковым, выстрелил в сотрудника Следственного комитета России по Краснодарскому краю, который прибыл на место происшествия. Об этом сообщили в региональном СК.

РИА Новости

Ранее стало известно, что после нападения на участковых мужчина забаррикадировался дома. «Злоумышленник произвёл выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что в данный момент нападавший продолжает оказывать сопротивление сотрудникам. Он блокирован в доме. Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС при задержании.