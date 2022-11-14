В Анапе мужчина нанёс ножевые ранения двум участковым

Два участковых, пришедших на вызов, получили ножевые ранения в результате нападения в Анапе. Напавший на них мужчина забаррикадировался дома.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сотрудники полиции сопровождали представителей энергосбытовой компании, которые намерены были отключить от электричества 56-летнего местного жителя из-за накопившихся у него долгов по ЖКХ.

«Хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении его домовладения от электросети, нанёс ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что на место происшествия уже приехали полицейские. Территория возле дома, где забаррикадировался мужчина, была оцеплена.

Пострадавших госпитализировали, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС при задержании.