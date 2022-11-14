В Татарстане зарегистрировали 103 случая коронавируса за сутки

В Татарстане зарегистрировали 103 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 189 124 жителя. Вылечились 186 085 человек, в том числе 107 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Томской области выявили 31 случай COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru. Общее число заболевших в регионе достигло 156 572.

Вылечились 154 896 жителей области, включая 17 за последние 24 часа.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.