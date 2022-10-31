Врач Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию

Врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

«Мы никогда не говорили, что вакцина защитит на 100% от болезни. Такого не бывает, но если есть пожилые родственники, болеющие онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и так далее, то вся семья должна иметь ответственность, потому что вся семья выздоровеет, а этот родственник больше всех будет страдать», — заявил он в беседе с НСН.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.