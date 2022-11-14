Врач Терещенко дала советы по борьбе с сонливостью

Ирина Терещенко, медицинский директор лаборатории СИТИЛАБ, врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук, дала советы по борьбе с сонливостью.

«У каждого человека своя минимальная норма сна. Однако считается, что один цикл сна равен полутора часам. За каждые 90 минут сменяются все фазы сна. Чтобы высыпаться и начинать день полным сил, продолжительность сна должна быть кратна 1,5. Обычно это 7,5 часов или 9 часов», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно ложиться спать до полуночи, чтобы не нарушать циркадные ритмы.

Терещенко также отметила пользу полноценного питания.

«Соблюдение строгой диеты, низкокалорийное питание и отказ от жиров и углеводов могут быть причиной сонливости. Нашему организму нужны все вещества, и калории — это наше топливо, из которого мы получаем энергию», — пояснила она.

Кроме того, врач напомнила о важности физической нагрузки и свежего воздуха.

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