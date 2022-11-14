В Новгородской области нарастят поддержку бизнеса в 2023 году
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Объём выделяемых средств увеличат с 299,9 млн до 385,7 млн рублей.
В частности, средства направят на выдачу льготных займов и поручительств, грантов молодым и социальным предпринимателям.
Ещё одна статья расходов — создание ОЭЗ «Новгородская».
Также стало известно, что совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым согласовал инвестпроекты в сфере торговли, туризма, сельского хозяйства и жилищного строительства, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономического развития.
«Общая сумма планируемых инвестиций по ним превышает 272,2 млн рублей. Они касаются развития сельских территорий в центральной и западной части Крымского полуострова», — отметила министр финансов республики Ирина Кивико.
Ранее в Московской области рассказали о грантах для молодых предпринимателей.