Узнать больше

В Новгородской области нарастят поддержку бизнеса в 2023 году

Короткая ссылка
В Новгородской области нарастят поддержку бизнеса в следующем году, заявил министр инвестиционной политики региона Денис Носачёв.
В Новгородской области нарастят поддержку бизнеса в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Объём выделяемых средств увеличат с 299,9 млн до 385,7 млн рублей.

В частности, средства направят на выдачу льготных займов и поручительств, грантов молодым и социальным предпринимателям.

Ещё одна статья расходов — создание ОЭЗ «Новгородская».

Также стало известно, что совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым согласовал инвестпроекты в сфере торговли, туризма, сельского хозяйства и жилищного строительства, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономического развития.

«Общая сумма планируемых инвестиций по ним превышает 272,2 млн рублей. Они касаются развития сельских территорий в центральной и западной части Крымского полуострова», — отметила министр финансов республики Ирина Кивико.

Ранее в Московской области рассказали о грантах для молодых предпринимателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить