В Новгородской области нарастят поддержку бизнеса в 2023 году

В Новгородской области нарастят поддержку бизнеса в следующем году, заявил министр инвестиционной политики региона Денис Носачёв.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Объём выделяемых средств увеличат с 299,9 млн до 385,7 млн рублей.

В частности, средства направят на выдачу льготных займов и поручительств, грантов молодым и социальным предпринимателям.

Ещё одна статья расходов — создание ОЭЗ «Новгородская».

Также стало известно, что совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым согласовал инвестпроекты в сфере торговли, туризма, сельского хозяйства и жилищного строительства, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономического развития.

«Общая сумма планируемых инвестиций по ним превышает 272,2 млн рублей. Они касаются развития сельских территорий в центральной и западной части Крымского полуострова», — отметила министр финансов республики Ирина Кивико.

Ранее в Московской области рассказали о грантах для молодых предпринимателей.