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В Подмосковье рассказали о грантах для молодых предпринимателей

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В Московской области рассказали о грантах для молодых предпринимателей.
В Подмосковье рассказали о грантах для молодых предпринимателей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Если ты молодой, только начинаешь или если ты реализуешь бизнес в сфере социального предпринимательства, то можно получить грант на развитие 500 тыс. рублей. Грант безвозвратный», — заявила зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

По её словам, заявки подали 890 компаний, получили гранты — 315.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о работе по поддержке бизнеса.

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