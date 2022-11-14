В Подмосковье рассказали о грантах для молодых предпринимателей
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Если ты молодой, только начинаешь или если ты реализуешь бизнес в сфере социального предпринимательства, то можно получить грант на развитие 500 тыс. рублей. Грант безвозвратный», — заявила зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
По её словам, заявки подали 890 компаний, получили гранты — 315.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о работе по поддержке бизнеса.