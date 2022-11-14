Врач Гучапшева заявила, что домашний аквариум может вызвать аллергию

Аллерголог Елена Гучапшева заявила, что домашний аквариум может вызвать аллергию.

«Корм, которым кормят рыб, содержит в себе смесь размельчённых ракообразных, микрочастицы которых при кормлении рыб могут попадать в дыхательные пути и вызывать кашель, насморк, слезотечение, кожные высыпания и даже отёк верхних дыхательных путей или удушье», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, ещё одной причиной аллергии могут стать плесень и грибок, которые развиваются от влаги.

В связи с этим Гучапшева посоветовала регулярно чистить аквариум, менять воду, а корм держать в закрытой упаковке или заменить его на желеобразный/гранулированный.

Ранее врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова в беседе с газетой «Известия» рассказала о возможных причинах развития лекарственной аллергии.