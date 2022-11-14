Нейрохирург Любимая предупредила о риске развития мигрени при злоупотреблении обезболивающими

Врач-нейрохирург Кристина Любимая предупредила о риске развития мигрени при чрезмерном приёме обезболивающих.

«Некоторые пациенты бесконтрольно принимают нестероидные противовоспалительные препараты, противомигренозные препараты, в таких случаях может возникать абузусная головная боль. При бесконтрольном приёме таких препаратов за счёт их токсического воздействия на структуры головного мозга возникает головная боль достаточно интенсивного характера», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, основное лечение в таких случаях — отмена всех препаратов и проведение детоксикации.

Как отметила эксперт, параллельно может возникнуть эрозивный гастрит, язвенная болезнь желудка и другие заболевания.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито в беседе с «Москвой 24» призвал не запивать лекарства газировкой.