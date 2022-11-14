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Сенатор Гумерова оценила идею сделать бесплатным высшее образование на Дальнем Востоке

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова перевести дальневосточные вузы исключительно на бесплатное обучение.
Сенатор Гумерова оценила идею сделать бесплатным высшее образование на Дальнем Востоке
  • AP

По мнению сенатора, образование на Дальнем Востоке, в том числе и высшее, нуждается в поддержке.

Тем не менее, по её словам, если всем гарантировать получение высшего образования, «вне зависимости от знаний, то это отрицательно скажется на рейтинге, на уровне подготовки тех специалистов».

«На мой взгляд, должна остаться конкуренция, а поддерживать нужно через интересные исследования, через систему грантов для того, чтобы наши дальневосточные университеты были включены в общефедеральную повестку, чтобы они являлись активными участниками конкурсов, проектов. Всего того, что будет повышать престиж того или иного учебного заведения. И, конечно же, инфраструктура», — подчеркнула Гумерова.

Ранее в России предложили сделать бесплатным высшее образование на Дальнем Востоке.

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