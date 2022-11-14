В России предложили сделать бесплатным высшее образование на Дальнем Востоке

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил перевести дальневосточные вузы исключительно на бесплатное обучение. Копия письма на имя главы Миннауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что на Дальневосточный федеральный округ приходится более 40% территории Российской Федерации, при этом проживает там порядка 5% населения.

Ситуация с низкой заселённостью и привлечением молодых кадров остаётся одной из главных проблем данной части России на протяжении десятилетий, которую федеральные власти пытаются решить с помощью многочисленных программ поддержки местного населения, стимулирования переезда граждан из других регионов, например с помощью программы «Дальневосточный гектар».

Одной из мер привлечения молодёжи на Дальний Восток могло бы стать введение полностью бесплатного высшего образования в данном федеральном округе, отметил Орлов.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность перехода в государственных высших учебных заведениях Дальневосточного федерального округа на обучение исключительно на бесплатной бюджетной основе при сохранении или расширении текущих квот для поступающих», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в России может появиться новый национальный рейтинг вузов.