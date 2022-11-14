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В России предложили сделать бесплатным высшее образование на Дальнем Востоке

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил перевести дальневосточные вузы исключительно на бесплатное обучение. Копия письма на имя главы Миннауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
В России предложили сделать бесплатным высшее образование на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

В своём обращении политолог отметил, что на Дальневосточный федеральный округ приходится более 40% территории Российской Федерации, при этом проживает там порядка 5% населения.

Ситуация с низкой заселённостью и привлечением молодых кадров остаётся одной из главных проблем данной части России на протяжении десятилетий, которую федеральные власти пытаются решить с помощью многочисленных программ поддержки местного населения, стимулирования переезда граждан из других регионов, например с помощью программы «Дальневосточный гектар».

Одной из мер привлечения молодёжи на Дальний Восток могло бы стать введение полностью бесплатного высшего образования в данном федеральном округе, отметил Орлов.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность перехода в государственных высших учебных заведениях Дальневосточного федерального округа на обучение исключительно на бесплатной бюджетной основе при сохранении или расширении текущих квот для поступающих», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в России может появиться новый национальный рейтинг вузов.

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