В России может появиться новый национальный рейтинг вузов
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Как указывает пресс-служба Кремля, данный пункт содержится в перечне поручений.
«Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России рассмотреть вопросы о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования», — указано в одном из пунктов.
Доклад по этому и некоторым другим вопросам должен быть представлен до 15 ноября.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на поворотном этапе нужно выстраивать национальную систему образования в России.