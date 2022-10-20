В России может появиться новый национальный рейтинг вузов

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга отечественных вузов.

Как указывает пресс-служба Кремля, данный пункт содержится в перечне поручений.

«Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России рассмотреть вопросы о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования», — указано в одном из пунктов.

Доклад по этому и некоторым другим вопросам должен быть представлен до 15 ноября.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на поворотном этапе нужно выстраивать национальную систему образования в России.