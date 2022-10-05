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Путин: России необходимо выстраивать систему образования на поворотном этапе развития

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Российский президент Владимир Путин заявил, что на поворотном этапе нужно выстраивать национальную систему образования в России.

«Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения», — цитирует президента РИА Новости.

Глава государства отметил, что необходимо обеспечить «единство образовательного пространства страны» и передать младшим поколениям «нравственный, культурный код нашего народа».

24 сентября Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах.

Также президент назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей.

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