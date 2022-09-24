Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах.

Также документ предусматривает введение полномочий Минпросвещения на госзаказы и пособий для учебных заведений.

Ранее Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника.