Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах.
- globallookpress.com
- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Также документ предусматривает введение полномочий Минпросвещения на госзаказы и пособий для учебных заведений.
Ранее Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен