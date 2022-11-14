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Абрамченко: таможенная подкомиссия одобрила квоту на вывоз зерна в 25,5 млн тонн

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Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития России одобрила предложение Минсельхоза увеличить квоту на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн т.
Абрамченко: таможенная подкомиссия одобрила квоту на вывоз зерна в 25,5 млн тонн
  • Gettyimages.ru

«Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэка поддержала предложение Минсельхоза по увеличению квот на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн т», — написала она в своём Telegram-канале.

Абрамченко пояснила, что таким образом Россия в полной мере обеспечивает внутренние потребности страны по важнейшим позициям сельскохозяйственных культур и получает «дополнительные возможности» для наращивания экспорта.

В этом году Россия побила исторический рекорд по сбору зерна — более 150 млн т, добавила вице-премьер.

12 ноября замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия ещё не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки.

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