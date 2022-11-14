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Замгендиректора «Армокома»: в России создали сверхлёгкий бронешлем весом 700 грамм

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Сверхлёгкий бронешлем из композитных материалов, который весит 700 грамм, разработали в России.

Об этом заявил заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов.

«Нами разработан перспективный образец весом всего 700 грамм, правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить еще рано», — цитирует его РИА Новости.

Фаустов отметил, что поступающий сегодня в российские войска шлем 6Б47 является самым лёгким среди армейских бронешлемов ведущих стран мира.

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что в России рассматривают возможность увеличить калибр армейских автоматов с 5,45 мм.

Он также заявил, что автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать российское вооружение

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