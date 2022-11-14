«Известия»: кабмин не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство не поддержало законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заключение кабмина.

Отмечается, что кабмин отклонил внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях», поскольку это приведёт к дополнительным расходом средств из федерального бюджета.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, перерасчёт пенсий потребует выделения дополнительных 538 млрд рублей в 2023 году, говорится в материале.

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