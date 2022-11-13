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Хуснуллин сообщил об установке нового пролёта автомобильной части Крымского моста

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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался об установке очередного пролёта автомобильной части Крымского моста.
Хуснуллин сообщил об установке нового пролёта автомобильной части Крымского моста
  • РИА Новости

«Подводим итоги уходящей недели. Одним из значимых событий недели стала надвижка двух пролётов на Крымском мосту, каждый пролёт по 300 тонн», — заявил он в видеозаписи, размещённой в Telegram

По словам Хуснуллина, работы идут в соответствии с графиком, строители работают слаженно.

«Несмотря на сложности, несмотря на шторм, всё равно мы идём по графику. Надеюсь, что вовремя всё завершим», — заключил он.

Работы планируется завершить в декабре.

8 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что установка первого пролёта автодорожной части на Крымском мосту завершена в кратчайшие сроки.

12 ноября в Минтрансе сообщили о досрочном возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту.

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