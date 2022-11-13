Хуснуллин сообщил об установке нового пролёта автомобильной части Крымского моста

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался об установке очередного пролёта автомобильной части Крымского моста.

«Подводим итоги уходящей недели. Одним из значимых событий недели стала надвижка двух пролётов на Крымском мосту, каждый пролёт по 300 тонн», — заявил он в видеозаписи, размещённой в Telegram.

По словам Хуснуллина, работы идут в соответствии с графиком, строители работают слаженно.

«Несмотря на сложности, несмотря на шторм, всё равно мы идём по графику. Надеюсь, что вовремя всё завершим», — заключил он.

Работы планируется завершить в декабре.

8 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что установка первого пролёта автодорожной части на Крымском мосту завершена в кратчайшие сроки.

12 ноября в Минтрансе сообщили о досрочном возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту.