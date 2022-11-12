В Минтрансе сообщили о досрочном возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту
- РИА Новости
«Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в заявлении министерства в Telegram.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о приостановке автомобильного движения по Крымскому мосту.
8 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что установка первого пролёта автодорожной части на Крымском мосту завершена в кратчайшие сроки.