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В Минтрансе сообщили о досрочном возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту

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Автомобильное движение по Крымскому мосту, которое ранее приостановили из-за ремонтных работ, возобновлено на полтора часа раньше запланированного. Об этом сообщили в Минтрансе России.
В Минтрансе сообщили о досрочном возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту
  • РИА Новости

«Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в заявлении министерства в Telegram.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о приостановке автомобильного движения по Крымскому мосту.

8 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что установка первого пролёта автодорожной части на Крымском мосту завершена в кратчайшие сроки.

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